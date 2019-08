L’appello del sindaco per partecipare a Pero in Festa

Adesioni entro il 6 settembre

Associazioni, band e commercianti. Mancano ancora diversi giorni a «Pero in Festa», ma chi vuole farsi avanti e partecipare attivamente all’evento clou del paese lo faccia al più presto scaricando il modulo dal sito del Comune. Tutte le adesioni dovranno essere indirizzate alla mail eventiculturali.pero@csbno.net entro venerdì 6 settembre.

La sagra in programma dal 20 al 22 settembre

Gli eventi, per le associazioni, prenderanno il via venerdì 20 settembre e si concluderanno domenica 22. Proprio domenica 22 si concentreranno la maggior parte degli stand. La sagra si aprirà fin dalla prima mattinata con gli espositori, mentre nel pomeriggio, sarà dato maggiore spazio alle associazioni culturali, ricreative e sportive del territorio che vorranno proporre una loro presentazione animata. ‘Pero in festa’ sarà anche l’occasione per le giovani band di mettersi in mostra e farsi conoscere dal pubblico. Le esibizioni si terranno nella giornata di sabato 21 settembre dalle 16 alle 18.30. Un concorso che sarà riservato ad artisti singoli e gruppi musicali locali di età inferiore ai 30 anni.

“Tenete aperta la vostra attività”

L’appello a partecipare attivamente alla grande festa di Pero è rivolto anche ai commercianti. «Vi invito a tenere aperta la Vostra attività e ad uscire in strada – commenta il sindaco Maria Rosa Belotti – nello spazio antistante le vostre vetrine, per esporre quello che vendete e partecipare alla festa della nostra città”. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a ‘Punto Pero’ in via Sempione 70 e a ‘Punto Cerchiate’ in via Matteotti 51.