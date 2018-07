Perseguitava la compagna, ora non potrà più avvicinarsi a lei e ai luoghi che frequenta abitualmente

“Divieto di avvicinamento” per il 65enne che perseguitava la compagna

Ieri mattina, 30 luglio, i Carabinieri della aliquota dedicata alla violenza di genere del Comando Provinciale di Pavia – Nucleo Investigativo, a conclusione di indagini, hanno dato esecuzione ad Abbiategrasso ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna perseguitata dal compagno.

Violenze ripetute

L’attività di indagine condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia, ha fatto luce su una serie di violenze psichiche e fisiche: assalti verbali tesi ad umiliare e prostrare la propria compagna (D.S., di anni 57 di origine siciliana) che si trasformavano in vere aggressioni con calci e pugni se questa cercava di mantenere la propria dignità. Questa la condotta tenuta da parte di M.F., calabrese classe 1953, nei confronti della vittima, sia durante che al termine della loro convivenza, con l’aggiunta di minacce anche pesanti.

Fine di un incubo

L’uomo, che nell’ultimo periodo tormentava l’ex compagna anche con continue telefonate durante tutto l’arco della giornata, non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima che aveva trovato rifugio in una struttura protetta di Pavia, e non potrà più avere alcun tipo di contatto con lei, pena l’aggravamento della misura ed il carcere.