Persona agitata chiusa in casa segnalata in via Manzoni a Canegrate: sul posto carabinieri e pompieri, ma nell’abitazione non c’era nessuno.

La richiesta di soccorsi segnalava la presenza di un soggetto agitato che si era chiusa in casa. Così sul posto sono arrivati forze dell’ordine e pompieri. Una volta aperta la porta si è constatato che però all’interno non vi era nessuno.

E’ quanto successo ieri sera, giovedì 2 maggio 2019, a due passi dal centro cittadino di Canegrate. La chiamata al 112 parlava di una persona all’interno di un’abitazione di via Manzoni, a fianco del noto locale Marylins.

In pochi istanti è arrivata sul posto la pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese. Pompieri e militari, una volta aperta la porta, hanno verificato che all’interno non vi era nessuno.



