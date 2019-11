Questa mattina una 60enne è morta travolta da un treno alla stazione di Saronno.

AGGIORNAMENTO DELLE 12:

Il convoglio che ha travolto la donna proveniva da Como Nord ed era diretto a Milano Cadorna, pronto a fermarsi nella stazione di Saronno. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha scavalcato le inferiate proprio lungo via Tolstoj, in un tratto dove la curva permette di non essere visti. All’arrivo del treno la donna si sarebbe lanciata sui binari, vano il tentativo del macchinista di frenare.

56enne muore travolta dal treno a Saronno

Sono da poco passate le 9 quando i soccorritori della Croce Azzurra di Caronno, i Carabinieri e i Vigili del fuoco sono stati allertati per una persona travolta dal treno alla stazione di via Tolstoj a Saronno. Purtroppo per la vittima, una donna di 56 anni, non c’è stato nulla da fare. Le Forze dell’ordine stanno lavorando per cercare di capire la dinamica dell’incidente.

Difficoltà alla circolazione ferroviaria

Trenord ha avvisato in una nota che i treni potranno subire ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Sono in arrivo dei bus nella stazione di Saronno che faranno da spola tra la città e Fino Mornasco.