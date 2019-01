Un grave incidente ha coinvolto anche due bambini nella serata di venerdì 18 gennaio sulla strada che collega Santo Stefano Ticino ad Ossona. Poco dopo le 19, lungo la Sp 128, due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere.

I soccorsi

Un brutto impatto che ha prazialmente distrutto le vetture e che ha costretto all’intervento i Vigili del fuoco, oltre a Carabinieri, automedica e ambulanze. Quattro i feriti, tra cui un uomo e uan donna di 40 anni, una bimba di 5 anni e un maschietto di 10.

Persona incastrata tra le lamiere

Un ferito, estratto dalle lamiere dai pompieri, è stato condotto in condizioni preoccupanti all’ospedale di Legnano, gli altri tre in verde al Fornaroli di Magenta.