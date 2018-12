Particolare ritrovamento a Pianbosco di un cittadino di Venegono Superiore: in mezzo al bosco un sacchetto con un’etto di eroina.

Pianbosco, eroina per oltre tremila euro

Uscito per cercare gli ultimi funghi della stagione ma invece che porcini trova un pacchetto con oltre un etto di eroina. E’ successo martedì, nei boschi di Venegono Superiore, quartiere Pianbosco. Un cittadino, durante la passeggiata nel Parco Pineta, ha trovato a terra uno strano sacchetto. Ben sigillato, stretto, per nulla nascosto. Lo ha aperto e dentro ha trovato una strana sostanza marrone, così ha subito chiamato il comando di Polizia locale. Il pacchetto si trovava in una zona priva di segnalazioni e tracce di presenza, quindi non è da escludere che sia stata abbandonata durante una delle recenti operazioni all’interno del Parco Pineta.

Un’etto di eroina

All’interno, altri due involucri più piccoli. Subito sequestrata dalla Polizia locale, la sostanza è stata analizzata. L’odore, fortemente acetico e pungente, ha subito fatto escludere che si trattasse di hashish. Il kit per l’identificazione delle sostanze stupefacenti l’ha subito riconosciuta come una sostanza oppiacea, e visto l’aspetto è subito stata riconosciuta come eroina. Un etto di eroina marrone, che sul mercato viene rivenduta a un prezzo fra i 30 e i 50 euro al grammo. Quindi, un sequestro da almeno tremila euro. Il più grosso fai effettuato dagli agenti venegonesi, ma non il primo. “Già un anno fa insieme alla Polizia di Stato sequestrammo un buon quantitativo di cocaina – ricorda il comandante Mariangela Cassese – In quell’occasione smantellammo anche un accampamento, trovato sempre grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. La loro è una collaborazione importantissima per la lotta allo spaccio”.

