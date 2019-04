Picchia il pizzaiolo per derubarlo: arrestato dai Carabinieri. E’ accaduto lo scorso 11 aprile a Sedriano, quando i militari della stazione, allertati dalla vittima, hanno intercettato l’aggressore, processato per direttissima.

Picchia il pizzaiolo

E’ stato tratto in arresto P. G. R. classe 1975, residente a Sedriano ma di fatto senza fissa dimora, celibe, nullafacente, incensurato. Si era recato in via Papa Giovanni XXIII, alla pizzeria “La Teglia”, tentando il colpaccio. Ha con un pugno al volto il proprietario, U. R. classe 1983, intimandogli di consegnargli il telefono ed il portafogli.

Arrestato dai carabinieri

Ma qualcosa è andato storto per il balordo: i soci del locale sono itnervenuti a sostegno del pizzaiolo e lo hanno messo in fuga, allertando il 112. I carabinieri lo hanno trovato e arrestato.