Picchia l’ex moglie, il compagno e i loro figli e li blocca in casa a Solaro.

Entra a casa dell’ex moglie, minaccia lei e l’attuale compagno con un coltello da cucina e poi li riempie di botte. E prima di scappare dalla finestra rompe anche la porta di casa in modo che i due e i loro figli piccoli restino bloccati all’interno. Guai per un 50enne di Rho arrestato dai carabinieri della stazione di Solaro per i fatti avvenuti questa notte in una abitazione del piccolo comune alle porte di Saronno. Massimo C., queste le generalità dell’uomo, dopo essere stato arrestato è stato portato nel carcere di Monza.

