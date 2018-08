Picchiata in mezzo alla strada da una donna di 90 anni. La vittima è una 76enne di Corbetta, che nei giorni scorsi è stata vittima di un’aggressione.

Picchiata da una 90enne

Come riporta il numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola, la signora si stava recando al cimitero in bicicletta, quando, in via IV Novembre, si è trovata davanti l’anziana zia di 90 anni. Da qualche tempo i rapporti familiare si erano raffreddati per via di alcune vicissitudini private.«Mi ha fermata, ho rallentato, pensavo dovesse parlarmi – racconta la vittima, che ha sporto denuncia ai carabinieri -. Invece ha iniziato a insultarmi con epiteti pesanti, dandomi anche della ladra e della barbona. Poi mi ha tirato due potenti ceffoni e ha tentato di colpirmi con una bastonata». Per fortuna un’auto si è fermata e l’autista ha impedito che la querelle degenerasse.

Medicata al Pronto soccorso

La donnaha riportato una prognosi di quattro giorni. Nulla di grave, nonostante il brutto colpo. Profonda, invece, la ferita psicologica per l’affronto subito da una persona che riteneva cara.

