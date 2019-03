Piccione salvato dai Vigili del fuoco

Piccione salvato dai pompieri a Legnano (foto di copertina di Nicoletta Orecchione).

Piccione salvato, era rimasto impigliato in un filo

Dopo il pappagallo recuperato in via Ciro Menotti, i Vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti nuovamente in soccorso di un volatile. E’ successo domenica 3 marzo 2019 al Parco Castello. A essere tratto in salvo questa volta è stato un piccione che era rimasto imprigionato sui rami per via di uno spago legato alla zampa e a un rametto. Probabilmente il filo gli si era legato alla zampina in un’altra zona e, quando l’uccello si è posato su un albero, si è impigliato in un ramo.

L’uccello è stato affidato all’Enpa

I pompieri sono intervenuti con l’autoscala, lo hanno liberato e lo hanno portato in caserma. Dopodiché lo hanno affidato all’Enpa di Milano dato che era stremato e non muoveva più la zampina.

