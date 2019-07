Pilota cade dalla moto: l’elisoccorso è atterrato questa mattina, pochi minuti prima delle 10, nei pressi dell’impianto sportivo di via Montello a Cogliate, dove un 20enne è rimasto ferito cadendo dal suo mezzo.

Pilota cade dalla moto: paura per un 20enne

Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente, ma un pilota di Supermotard di 20 anni ha perso il controllo della sua moto, cadendo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e nell’impianto sportivo di via Montello a Cogliate sono sopraggiunti un’ambulanza, un’automedica partita da Milano e, considerando la criticità della situazione, anche un elisoccorso alzatosi in volo da Milano e atterrato nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino. Il giovane pilota, dopo il primo intervento in loco, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

