Pioggia incombente nella mattinata, bloccati due sottopassi per uscire ed entrare da Novate dalle 8 alle 9.

Pioggia, sottopassi allagati

E’ bastata un’ora di intensa pioggia per allagare due sottopassi, quello di via Giuseppe di Vittorio e quello che porta a Cascina del Sole. Per quanto riguarda il primo, le auto sono riuscite con molta prudenza e lentamente a passare, fino a che l’intervento della idroaspiratrice ha rimossa l’acqua in eccesso e il traffico è tornato regolare.

Auto bloccate

Diversa la situazione in via per Novate, la strada che unisce il territorio novatese con Cascina del Sole. L’acqua ha completamente allagato il ponte, bloccando tre automobili . Due sono state rimosse mentre la terza è rimasta nel sottopasso per diverse ore. Sul posto oltre alla Polizia Locale anche la Protezione Civile che è intervenuta per aspirare l’acqua. L’intervento alle 12 non era ancora concluso e la strada ancora bloccata. Si rimane inoltre in attesa del meteo, sperando che non arrivino altre piogge intense.