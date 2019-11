Infiltrazioni alla scuola materna Mussi di Corbetta, in una classe. e i bimbi vengono precauzionalmente spostati in salone.

Infiltrazioni in un’aula, bimbi in salone: colpa del pluviale intasato

La situazione perdura da qualche giorno e qualche genitore ha sollevato la problematica, ma l’Amministrazioen comunale, tempestivamente avvisata dalla dirigente scolastica, ha già fatto effettuare un sopralluogo e assicura un intervento rapido appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Il Comune pronto a intervenire

Il problema riguarda i pluviali, che si sono intasati con acqua e foglie, per via delle continue piogge che hanno compromesso anche le possibilità di intervento. Appena si asciugherà un po’, i tecnici interveranno per ripristinare le condizioni ottimali. “Non ci sono problemi di sicurezza”, assicurano dal Comune.