Piromane identificato dalla Polizia locale. E’ stato denunciato l’autore dell’incendio appiccato nella notte del 28 febbraio a diversi sacchi di rifiuti accatastati in via Milano e in Via Verdi per il quale erano intervenuti i Vigili del fuoco.

Piromane identificato: aveva danneggiato anche delle vetrine

Si è inoltre accertato che lo stesso è responsabile dei danneggiamenti alle vetrine di due attività in Piazza Vittorio Veneto verificatisi la notte successiva. nei guai un magentino già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di danneggiamenti che si sono verificati negli ultimi due mesi.

Fondamentale la videosorveglianza

L’identificazione è avvenuta grazie all’acquisizione di diversi filmati dei sistemi privati di videosorveglianza e al riconoscimento da parte di un testimone

presente la notte dell’incendio. Tutti elementi raccolti e utilizzati al meglio dagli agenti della comandante Monica Porta.

Il commento di Simone Gelli

“Devo complimentarmi con tutto il comando e in particolar modo con gli ufficiali e gli agenti che da subito hanno seguito il caso, verificando, sin dalle prime ore successive ai roghi, tutti gli elementi di probatori che hanno portato all’identificazione ed alla denuncia della persona in oggetto – commenta soddisfatto l’assessore alla Sicurezza Simone Gelli -. Siamo sulla buona strada per rendere Magenta una città più sicura: grazie all’impegno di tutti, a partire dalla nostra Polizia Locale, sino ad arrivare a tutti i cittadini che hanno con noi collaborato. Questo caso, dimostra come la sinergia tra forze di polizia e tutti noi, può fare la differenza. Avanti così, dunque, per una Magenta più sicura”.