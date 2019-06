I carabinieri hanno notificato questa mattina il decreto di sospensione della licenza al titolare.

Pizzeria, licenza sospesa per dieci giorni

Sospesa la licenza al titolare della locale “Bar pizzeria Onda latina” in via Garibaldi. Questa mattina i carabinieri della stazione di Cornaredo hanno notificato nei confronti del proprietario, un marocchino di 49 anni, il decreto di sospensione di licenza per giorni 10 (dieci), emesso dal questore di Milano in quanto tale attività è stata considerata un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

Provvedimento dopo l’arresto del titolare e un dipendente

Il provvedimento in questione scaturisce dalla proposta, inoltrata dalla locale Stazione Carabinieri a seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio operato nei confronti del titolare e di un suo dipendente.

