Plauso dell’onorevole leghista Cecchetti per il blitz dei Carabinieri. Minacce, rapine ed estorsioni: i Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato nove minorenni e non si fanno attendere i complimenti.

“Un plauso ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per l’arresto della baby gang composta da 9 minori: un vero e proprio branco di ragazzini che, nonostante l’età molto giovane, aveva già messo a segno atti criminali di particolare ferocia. La giustizia farà il suo corso. Certo, lo scenario che emerge è inquietante e dovrebbe quantomeno far riflettere chi ha abbandonato per tanti, troppi anni i territori al loro destino, lasciando che il degrado penetrasse indisturbato nel tessuto sociale”. Così il il commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

L’operazione

Nella mattinata di martedì 5 marzo i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di 9 minori, tutti italiani della provincia di Milano, appartenenti ad un unico gruppo criminale (una baby gang), perché ritenuti responsabili di distinti episodi di percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni perpetrate in danno di coetanei e maggiorenni.