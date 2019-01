Pm chiede l’ergastolo per l’assassino di Antonietta Migliorati. Mercoledì 16 gennaio il pm Maria Letizia Mocciaro ha chiesto la pena massima, al termine della sua requisitoria nel processo davanti alla

Corte d’Assise di Milano, per Renato Modugno,accusato di avere ucciso a coltellate la sua ex vicina di casa, la 73enne Antonietta Migliorati.

Pm chiede ergastolo per l’omicidio del 2017

L’omicidio era avvenuto il 17 agosto 2017 a Rho. Come ha ricostruito il pm, il 53enne frequentava spesso la donna, che «forse, in qualche occasione, gli aveva letto le carte». Da qui il movente dell’omicidio,

commesso senza premeditazione. «Forse quel giorno era andato dalla Migliorati per protestare perché la sua ex moglie non era tornata con lui – ha proseguito il pm – La donna, che era molto vitale, avrà

sicuramente reagito, così lui l’ha prima colpita e poi accoltellata a morte».

Rapina simulata

Per il pubblico ministero, dopo il delitto, Modugno avrebbe provato a «simulare una rapina»: avrebbe rubato a casa della anziana «qualche oggetto d’oro», per poi tentare di venderlo in un compro-oro di

Arona (Novara). La sentenza è attesa nel pomeriggio.