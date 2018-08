I lavori sono partiti nella mattinata di oggi

Ruspe al lavoro in via Europa

Sono iniziati stamattina, i lavori per la realizzazione della casa di riposo di Pogliano Milanese. Le ruspe hanno iniziato a lavorare intorno alle 8 nell’area situata difronte alla piazza del Mercato dove sorgeranno le due strutture.

Un sogno che si realizza

Quello della costruzione della casa di riposo è un sogno che si realizza per il sindaco Vincenzo Magistrelli, che ha lavorato per anni per raggiungere questo obbiettivo e per tutta la comunità poglianese.

Due strutture

Due strutture separate da 120 posti l’una con dei servizi in Comune rivolti alle persone che alloggeranno nella casa di riposo oltre a un centro diurno che sarà realizzato all’interno delle due rsa.

Saranno intitolate a tre poglianesi

Una volta concluse le due case di riposo e il centro diurno saranno dedicati a tre poglianesi: si tratta di Matilde Moroni, Aurelio Pastori e Luciano Milani.

Presto la posa della prima pietra

Nelle prossime settimane, una volta terminate le opere di pulizia dell’area è prevista la posa della prima pietra.