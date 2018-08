Rischio esondazione dell’Olona per le forti piogge

Il ponte della Cascinetta il più preoccupante

E’ dalle prime ore di questa mattina, dopo la bomba d’acqua caduta sul paese, che il sindaco di Pogliano Vincenzo Magistrelli, insieme agli agenti della Polizia locale e agli uomini della Protezione civile stanno tenendo d’occhio il fiume Olona, in modo particolare il ponte della “Cascinetta” in via Roma

Allertati dal Magistrato del Po

“Siamo stati allertati dal Magistrato del Po – spiega il sindaco Magistrelli -, le acque dell’Olona si stanno alzando sempre di più, da Varese è prevista una nuova perturbazione e in via Roma la situazione è veramente delicata, l’acqua è ormai a ridosso del ponte”

Nessun problema negli altri punti del paese

Nessun problema negli altri punti del paese dove passa il fiume Olona, negli anni scorsi, infatti, per evitare esondazioni i ponti erano stati alzati.