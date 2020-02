Polizia di Stato, sabato sera di controlli nella città di Legnano durante la movida.

Polizia di Stato, controlli nella movida

In azione si è vista la Polizia di Stato insieme ad altre forze dedite al controllo del territorio. In campo, sabato 1 febbraio, un ampio servizio per vigilare anche sulla tranquillità della movida nella città di Legnano

Due i gruppi operativi schierati: uno sul quadrante 13/19 con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine, l’altro sul 16/22 con due equipaggi uniti all’ordinaria rotazione delle volanti.

Nella prima fase sono state identificate 72 persone, 12 non comunitari. Un soggetto è stato indagato per violazione dell’art.651 del codice penale (ossia il rifiuto a fornire le proprie generalità); inoltre controllati 529 veicoli col sistema “Mercurio” che permette la lettura immediata dei dati, 6 in modo tradizionale.

Nella seconda fase le persone identificate sono state 52, ci cui 9 di cittadinanza non comunitaria e tre accompagnati in ufficio per accertamenti. Infine un cittadino ecuadoregno è stato sanzionato per uso personale di marijuana con segnalazione al Prefetto e un pakistano indagato per violazione dell’articolo 10 bis del testo unico sull’immigrazione.

