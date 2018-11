Polizia locale anche di sera anche a Rescaldina.

Polizia locale anche di sera, agenti sul territorio

Anche a Rescaldina ha visto in azione la Polizia locale in orario serale. Dal 9 novembre gli agenti hanno preso servizio anche in questa fascia oraria per garantire la sicurezza in un periodo dove, da sempre, si registra un aumento dei furti in abitazione e tentativi di truffa ai danni degli anziani. Da qui fino a fine anno, grazie anche ai fondi arrivati dalla Regione Lombardia, sono stati predisposti turni dalle 20 a mezzanotte come concordato col Pirellone stesso. A inizio dicembre si farà un bilancio del servizio per una valutazione da condividere poi con la Regione.

Il commento del Comune

“Si tratta – spiega il consigliere delegato alla Polizia locale Ielo Gilles – di uno sforzo organizzativo e di presenza per cui ringrazio di cuore la comandante Alessandra Dall’Orto, gli ufficiali Casati e Solbiati e tutti gli agenti che si sono resi disponibili, le pattuglie saranno composte da tre agenti in modo da garantire una maggiore sicurezza e maggiore efficacia negli interventi. Ci auguriamo che per il futuro la Regione possa aumentare le quote destinate alla videosorveglianza e alla sicurezza”.

Poi il sindaco Michele Cattaneo: “Al di là delle polemiche di parte la nostra Amministrazione si è sempre dimostrata attenta al tema della sicurezza e questa iniziativa, insieme al maggior presidio della stazione, è un esempio di come, avendo le risorse, sia possibile investire in sicurezza aumentando il presidio del territorio. Abbiamo anche sempre sostenuto le libere iniziative dei gruppi di cittadini che avevano intenzione di auto-organizzarsi nel controllo vicendevole, quello che potremmo definire di ‘buon vicinato’. Esistono infatti a Rescaldina già due gruppi di cittadini che con un gruppo Whatsapp si informano a vicenda e, di volta in volta, se necessario, informano le forze dell’ordine. Siamo a disposizione di altri eventuali gruppi che volessero prendere contatto con noi per estendere l’iniziativa”.

