Polizia Locale: controlli stradali a Saronno

Sabato 12 ottobre la Polizia Locale ha eseguito nuovi controlli a Saranno che sono durati fino alle prime ore della notte. Lo scopo primario è quello di prevenire illeciti sulla circolazione stradale, impedire e scoraggiare l’ingresso in città di potenziali conducenti pericolosi. Quattro pattuglie hanno presidiato gli accessi alla città di via Novara, via Varese nord e sud e via Piave, controllando 80 veicoli, 10 dei quali sono risultati privi di revisione e uno privo di copertura assicurativa. Un conducente di origine tunisina del 1985 è risultato positivo all’alcol test tanto da vedersi ritirata la patente di guida per la sospensione da tre a sei mesi. Gli è stata contestata inoltre una sanzione di 544 euro.

