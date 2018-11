Ecco nel dettaglio il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale di Legnano tra il 27 ottobre e il 4 novembre 2018.

Polizia Locale Legnano, la sicurezza di eventi importanti

Tra la fine del mese di ottobre e l’inizio del mese di novembre, l’attività della Polizia Locale di Legnano si è concentrata sulla sicurezza di importanti eventi, quali la fiera del 1 novembre e il luna park. La fiera si è svolta senza particolari criticità e gli agenti non hanno registrato la presenza di abusivi. Al luna park gli operatori sono stati impegnati su un duplice fronte. Hanno svolto servizi di presidio interno e di assistenza ai pedoni sul viale Toselli, negli orari di maggior afflusso. La mobilitazione di operatori aggiuntivi ha consentito di aumentare il numero di servizi sul territorio. Infatti i presidi viabilistici alla fiera e al luna park sono stati 14, 6 i controlli nei cimiteri cittadini ed 8 quelli svolti tra mercato e mercatini.

Individuato anche l’autore di un tentativo di furto

Grazie all’attività operativa di contrasto all’illegalità e al degrado, che riguarda sia il centro che le periferie, la Polizia Locale legnanese ha individuato l’autore di un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento. Inoltre è stata sequestrata una patente falsa ed un conducente è stato sorpreso con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito.

Minidaspo per accattonaggio e sequestro per commercio abusivo

Durante il controllo del centro città, effettuato da pattuglie a piedi, gli agenti hanno elevato un minidaspo per accattonaggio molesto vicino alla basilica di San Magno. Si tratta di un provvedimento che prevede l’allontanamento per 48 ore dal territorio cittadino. Inoltre si è provveduto a un sequestro per commercio abusivo.

Controllo ambientale e stradale

Viene anche segnalato che sono stati quattro i servizi di controllo ambientale. Da questi sono scaturiti 20 accertamenti per abbandono di rifiuti ed esposizione anticipata. Le restanti attività della polizia locale hanno riguardato violazioni per sosta irregolare e controlli stradali, che hanno portato a 42 verbali per condotte di guida pericolose.

LEGGI ANCHE: Consegna onorificenze civiche a Legnano FOTO e VIDEO