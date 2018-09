Polizia locale: operazione antidroga nei punti caldi dello spaccio cerrese.

Polizia locale: operazione antidroga a Cerro

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 settembre, la Polizia Locale di Cerro Maggiore insieme all’unità cinofila della Polizia Locale di Vigevano, sono al parco dell’acqua, vicino alla biblioteca, dietro a municipio e in via Dante, dove la situazione dei palazzi è da anni critica, per un’operazione antidroga. Questi sono alcuni dei luoghi caldi dello spaccio di stupefacenti cerrese.

L’operazione proseguirà nella zona fuori dall’oratorio e verso Origgio, nota per i diversi giri di droga.

Anche il sindaco e l’assessore alla sicurezza

La polizia di Cerro è coordinata dal vice commissario Alessio Rizzo. A promuovere il blitz l’Assessore alla Sicurezza Fabrizio Sberna. Presente anche il Sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra.