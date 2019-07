Pompieri eroi salvano un gufo intrappolato in un camino a Nerviano.

Pompieri eroi salvano piccolo gufo

I Vigili del fuoco sono riusciti a liberare un gufo che, da ben quattro giorni, era rimasto intrappolato nel camino di un’abitazione. Come si evince dal video, l’animale era molto sofferente, ma grazie al provvidenziale intervento dei pompieri, e al loro delicato intervento, è tornato in libertà. “E’ un cucciolo”, è stata l’esclamazione dei Vigili del fuoco quando l’hanno trovato e l’hanno messo al sicuro in una scatola, in attesa che l’animale si riprendesse dallo choc dopo quattro giorni di “prigionia”.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE