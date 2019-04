Pompieri intervengono per prevenire danni.

Pompieri intervengono per prevenire la caduta degli alberi

Causa incuria e maltempo dei giorni scorsi, alcuni alberi in via Toscanini a Legnano, ero pericolosamente instabili. Alcuni pendevano in modo evidente sulla strada. Questa mattina, venerdì 26 aprile, i Vigili del fuoco di Legnano, con autopompa e autoscala, insieme alla Polizia locale, sono quindi intervenuti per mettere in sicurezza l’area e prevenire la caduta delle piante.

