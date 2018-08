Al termine del party i ragazzi hanno raccolto i rifiuti.

Ponte dell’A4: location di un rave party

Rave party non autorizzato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto. Circa 200 giovani si sono trovati sotto al ponte dell’A4 Milano Torino vicino a Bernate Ticino. L’invito alla festa è arrivato tramite un tam tam su sociale messaggi on line. A “rovinare la festa”, domenica mattina, sono intervenuti Carabinieri e Guardia Parco grazie ad alcune segnalazioni di passanti. Le Forze dell’ordine hanno identificato i ragazzi senza però sporgere denuncia. I giovani avevano infatti raccolto i rifiuti. La Guardia Parco ha però multato le auto in sosta perché quella è un’area protetta