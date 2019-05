Possesso illecito di stupefacenti: sequestrati diversi grammi di hashish.

Possesso illecito di stupefacenti: attestato 31enne ad Arese

Ieri, venerdì 10 maggio, durante un normale controllo del territorio di Arese, i Carabinieri hanno controllato un 31enne che si trovava in Largo Ungaretti. Il giovane, nullafacente e pregiudicato, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish e 40 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. I militari hanno poi deciso di perquisire anche il domicilio del ragazzo in via Don Minzoni e, nascosti all’interno del box, hanno trovato uno scatolone contenente 770 grammi di hashish suddivisi in 77 ovuli ciascuno avvolto nel cellophane e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e i giovane stato arrestato. Dovrà rispondere, innanzi al Giudice della direttissima, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono in corso invece ulteriori approfondimenti per comprendere a chi fossero destinati gli stupefacenti sequestrati.