Continuano a cambiare le date riguardanti il divieto di sosta per lavori nei posteggi del primo tratto

Divieto di sosta nei posteggi, automobilisti presi in giro

Posteggio per gli amanti del gioco del lotto nel primo tratto di via Castelli Fiorenza. Si sentono, infatti, presi in giro i residenti e gli automobilisti che lavorano nella zona. Da settimane, infatti, nel primo tratto di via Fiorenza, quello da Largo Mazzini all’incrocio con via Dante sono presenti cartelli di divieto di sosta che annunciano l’esecuzione di opere stradali mai iniziate.

Le date cambiano ogni giorno

In un primo momento il divieto di sosta era stato programmato per l’ultima settimana di maggio, poi per i primi giorni di giugno e infine per la mattinata di oggi, lunedì 10 giugno. Così però non è stato e stamattina, chi lavora in zona ha potuto assistere alla solita scena, l’addetto dell’azienda che si dovrà occupare dei lavori con tanto di pennarello. Il suo è stato il solito gesto, cancellare la data indicata per l’inizio dei lavori e scrivere che il nuovo divieto di sosta sarà mercoledì 12 e giovedì 13 giugno dalle 7.30 alle . Sarà finalmente la volta buona?