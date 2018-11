Postino investito a Cerro Maggiore.

Postino investito finisce in ospedale

Stava consegnando la posta come faceva ogni giorno. Poi, all’improvviso, l’incidente all’incrocio. E’ successo a Cerro Maggiore, poco prima delle 14, tra le vie Trento e Triste e Dell’Acqua. Brutto inizio pomeriggio per il postino di Legnano, che consegna la posta anche in paese. In sella al suo motorino stava facendo il giro del paese, poi l’impatto con un’auto di un’impresa di pulizie.

Le foto:

I soccorsi

Sul posto è arrivata la Polizia locale che si è occupata dei rilievi e di gestire la viabilità, insieme a loro anche l’ambulanza della Croce Rossa. Il portalettere, 33 anni, ha riportato fortunatamente solo qualche contusione: è stato portato, in codice verde, all’ospedale di Legnano.

