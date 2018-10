Precipita 32enne: notte movimentata quella tra venerdì 26 e sabato 27 ottobre ottobre per i soccorritori del 118.

Precipita 32enne: paura a Cinisello

Grave incidente intorno a 00.40 a Cinisello Balsamo dove una ragazza di 32 anni è precipitata in viale Romagna 29. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e la Croce Rossa di Cinisello. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Grave incidente a Milano

Alle 3.14 del mattino, invece, scontro tra due auto in via Giuseppe Giacosa. Coinvolti due ragazzi di 32 e 35 anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Milano Messina e la Polizia Locale di Milano Beccaria. I due ragazzi sono stati trasportati in codice giallo e rosso rispettivamente all’ospedale Città Studi e al San Raffaele.

