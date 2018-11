Si trovava al lavoro in un cantiere quando è precipitato, è fuori pericolo.

Precipitato, soccorsi in azione nel cantiere

Incidente sul lavoro questa mattina a Buscate, poco prima delle 11. Un uomo di 34 anni si trovava al lavoro in un cantiere edile in via Papa Giovanni XXIII quando è precipitato a terra. L’operaio avrebbe fatto un volo di tre metri e non avrebbe, miracolosamente, riportato ferite gravi. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso, insieme a carabinieri e Vigili del Fuoco. L’operaio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, starà ora agli uffici di Ats stabilire la dinamica dell’incidente.

