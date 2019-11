Precipita dal parcheggio sopraelevato del parco commerciale sul Sempione: 37enne gravissimo.

Un volo da circa 10 metri. Poi l’impatto violento col suolo. Dramma questa mattina, giovedì 14 novembre 219, nella zona del parco commerciale che si affaccia sul Sempione (dove si trova il supermercato Simply e altre attività). Intorno alle 9 un 37enne è infatti precipitato dal parcheggio che sorge nella zona. Chi lo ha trovato a terra ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza, l’automedica così come due pattuglie dei carabinieri e una della Polizia locale.

Il 37enne è grave. E’ stato portato all’ospedale in codice rosso.

