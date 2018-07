Pregiudicato fermato a Castano Primo dalla Polizia locale, ora il Questore ha emesso un foglio di via.

Pregiudicato fermato in città: l’azione della Polizia locale

E’ stato emesso nei giorni scorsi dal Questore di Milano un Foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Castano Primo nei confronti di un pluripregiudicato fermato in città. L’inibizione per un anno di fare ritorno a Castano Primo è scaturita su richiesta di due agenti della Polizia locale.

I controlli del territorio

I due agenti, a seguito di un’attività di prevenzione della microcriminalità collegata anche al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano proceduto al controllo dell’uomo, risultato poi con vari precedenti di polizia e giudiziari nonché autore di vari reati anche contro l’autorità. Il pregiudicato è stato così considerato tra le persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. L’uomo è stato così inibito con apposito Foglio di via a fare ritorno in Castano senza preventiva autorizzazione. Sono varie le attività messe in campo dal Comando di piazza Mazzini nel controllo del territori e della polizia di sicurezza al fine di tutelare i cittadini castanesi.

(Foto di Elena Mazza)