La Polizia locale di Castano Primo individua due pregiudicati, uno di loro trovato in possesso di stupefacenti.

Pregiudicato con cocaina ed eroina

Nei giorni scorsi, operatori del Comando Polizia locale di Castano Primo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato nella zona nord del paese e nei pressi della Stazione ferroviaria due soggetti risultati essere poi pregiudicati, di cui uno veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Droga nascosta nelle scarpe

Quest’ultimo, un italiano di anni 45, residente a Novara, veniva individuato sulla banchina ferroviaria, proprio mentre era in attesa di riprendere il treno, dopo essersi recato nell’area boschiva ad acquistare stupefacenti. L’uomo che opponeva un’iniziale resistenza, successivamente consegnava sostanza stupefacente in modica quantità di tipo eroina e cocaina, debitamente occultata in involucri in cellophane, all’interno delle scarpe.

Denunciato per possesso di sostanze stupefacenti, gli è stata sequestrata la droga e veniva richiesto per l’uomo la revisione della patente di guida, nonché la misura di prevenzione.

Foglio di via

Poco dopo veniva individuato un altro italiano, di 47 anni, residente a Vercelli, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro l’autorità e contro le persone. Gli agenti non gli hanno trovato addosso sostanze stupefacenti, che lui stesso ha però ammesso di aver già acquistato e consumato in loco. Dopo gli accertamenti di rito, scattava anche per lui la richiesta di allontanamento con foglio di via e la revisione della patente di guida.

LEGGI ANCHE: Compra droga, segnalato dalla Polizia locale di Castano Primo