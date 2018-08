L’uomo di 59 anni è stato trovato senza vita dai carabinieri

La segnalazione dei vicini

Nella serata di ieri, giovedì 23 agosto, i carabinieri della stazione di Arluno sono intervenuti in via Marconi a Pregnana Milanese per rispondere alla chiamata di un gruppo di cittadini abitanti in un condominio privato che segnalavano una puzza nauseabonda provenire da un appartamento dello stabile.

All’interno il cadavere di un uomo in stato di decomposizione

L’immediato intervento sul posto da parte dei carabinieri, del personale del 118 e del medico legale permetteva di constatare che all’interno dell’ abitazione giaceva già deceduto un uomo di 59 anni, che viveva da solo, in evidente stato di decomposizione.

Ignare le cause del decesso

Sono in corso le indagini del caso anche se al momento non si conoscono le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile per i rilievi tecnici.