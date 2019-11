Prende a pugni la madre e poi aggredisce carabinieri: arrestato. E’ successo a Nerviano.

Ha alzato le mani contro la madre, poi anche contro i carabinieri che erano arrivati per riportar la calma.

E’ quanto successo nei giorni scorsi in un’abitazione a Nerviano quando un giovane ha dato in escandescenza prendendosela con la mamma. Il ragazzo, 19 anni, con qualche problemi psichici, alla fine è stato bloccato. Per lui è scattato l’arresto e dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo la notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre in paese.

Non era tra l’altro la prima volta che accadeva, una cosa simile era accaduta un mese fa. Il giovane si è mostrato irrequieto e ha iniziato a colpire la madre con dei pugni.

E’ arrivata la chiamata al 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri di Nerviano. I militari hanno cercato subito di sedare l’animo del ragazzo ma non è stato facile: due carabinieri sono stati infatti aggrediti, poi il 19enne è stato bloccato. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza che ha prestato le prime cure alla donna e ai due uomini dell’Arma. Il ragazzo è stato come detto arrestato e portato anch’esso in ospedale.

La madre e i carabinieri se la sono cavate con qualche contusione. Come detto la situazione tra le mura domestiche non era tra le più facili: la violenza da parte del nervianese andava avanti da un po’ e già in un’occasione precedente aveva aggredito i carabinieri intervenuti.

