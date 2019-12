L’Anpi ha realizzato un presente schock al parco Avis Aido a Fagnano Olona.

Presepe shock. È pensato per dare scandalo alle coscienze l’allestimento natalizio al parco Avis Aido di via Piave, area verde comunale gestita dalla cooperativa sociale Massimo Carletti. Attorno alla capanna della Natività al posto dei pastori una distesa di croci, simbolo dei migranti sepolti dal mare della mancata accoglienza. Un presepe che sembra un cimitero. Con il senso scandito dal monito Restiamoumani che sventola in bella vista, con il marchio della bandiera dell’Anpi. Un’opera che vuole far discutere e che sicuramente ci riuscirà.