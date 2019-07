Presidio all’ora di pranzo all’ospedale di Saronno.

Presidio intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 10 luglio, da parte degli addetti delle pulizie in protesta contro i tagli del servizio previsti all’interno dei presidi di Saronno e Busto. In tutto le persone che lavorano al nosocomio di piazzale Borella sono quaranta, per la maggior parte donne e alcune delle quali anche monoreddito. Complessivamente però i lavoratori coinvolti sono 130, che dal 18 luglio dovrebbero essere assuntei da una nuova cooperativa che ha già annunciato i tagli. Si tratterebbe di circa il 20 per cento e di conseguenza una riduzione dello stipendio.

“E’ assolutamente una proposta insostenibile – interviene Livio Muratore – per gli stipendi dei lavoratori, ma ne risentirà anche il servizio”. Per venerdì mattina è in programma un’assemblea a cui seguirà un presidio fuori dall’ospedale di Busto Arsizio.