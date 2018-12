A Ossona presidio alla Dolcissimo dei lavoratori che hanno perso o stanno per perdere il lavoro in circostanze tutt’altro che chiare

Presidio alla Dolcissimo, dai vertici ancora “no comment”

Presidio dei lavoratori della Gamma S.A. srl davanti alla Solo Italia – Dolcissimo di Asmonte, Ossona. Protestano per la perdita di lavoro e di una soluzione contrattuale non chiara, a loro parere, relativa al passaggio tra cooperative che si occupano delle funzioni esternalizzate. Alcuni hanno appreso di essere stati licenziati con lettera raccomandata recapitata a domicilio lo scorso 27 dicembre. Altri sostengono di essere stati invitati a licenziarsi in cambio di un fumoso contratto di riassunzione che non hanno ancora visto o sottoscritto. I vertici della cooperativa preferiscono, al momento, non rilasciare dichiarazioni. Resta la rabbia degli ormai ex dipendenti, dato che il contratto scade il 31 dicembre, delle sigle sindacali e la promessa di azioni legali per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori