Prestanome per gli irregolari: 36enne si intesta 100 auto e becca 30mila euro di multa.

I militari di Rho, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà P. E ., 36enne rhodense, celibe, nullafacente e pregiudicato. L’uomo è risultato essere l’intestatario fittizio di 100 veicoli, 53 dei quali tuttora in circolazione ed usati da soggetti extracomunitari dediti a reati o irregolari sul territorio, mentre altri 74 sono risultati già radiati per l’esportazione all’estero. I Carabinieri hanno quindi poi proceduto al blocco anagrafico già notificato ai competenti uffici per la cancellazione dai registri pubblici dei veicoli. Il 36enne è stato inoltre sanzionato con 28.832 di multa.