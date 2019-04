Prete rimane impiccato nell’imbragatura mentre pulisce la grondaia della chiesa.

Prete s’impicca per errore

Un incidente, tanto tragico quanto assurdo. Una dinamica che, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha fatto pensare subito a un suicidio. Ma suicidio, almeno dalle prime ricostruzioni e testimonianze, non è.

La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri

Don Pierluigi Lia, 60 anni tra pochi giorni, è rimasto impiccato nella corda di un’imbragatura che lui stesso si era messo addosso per sicurezza. Voleva salire sul tetto della chiesa di San Cristoforo a Milano, lungo il Naviglio, per pulire le grondaie dalle foglie che si erano accumulate a causa del vento.

La dinamica

E, come riporta GiornaledeiNavigli.it, è stata proprio l’imbragatura a costargli la vita: il prete è scivolato e una delle corde che si era avvolto intorno al corpo per protezione gli ha stretto il collo fino a togliergli il respiro. Un parrocchiano si è accorto dell’incidente e ha chiamato subito i soccorsi, intorno alle 19.30, ma il personale delle ambulanze non ho potuto far altro che constatare il decesso, dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo del prete.

Don Pierluigi Lia

Una persona generosa e un grande studioso: originario di Varese, don Lia insegnava teologia all’Università Cattolica di Milano. È stato anche autore di diversi scritti ed era uno stimato docente e sacerdote.