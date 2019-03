La diffusione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti da parte di studenti sempre più giovani è preoccupante. Per questo motivo il Commissariato di Rho Pero ha avviato una intensa attività di controllo nelle vicinanze delle scuole.

Prevenzione dello spaccio nelle scuole

Il Commissariato Rho Pero ha effettuato numerosi interventi, anche con l’ausilio di unità cinofile, che hanno condotto a identificare un gran numero di persone e a controllare molti veicoli, sequestrando piccole dosi di sostanze stupefacenti a carico di ignoti, nascoste in vari punti, da prelevare sicuramente su indicazione dello spacciatore.

Arrestato un 46enne

Questa mattina, martedì 12 marzo 2019, il personale del Commissariato di Rho impegnato in un apposito servizio di contrasto dell’attività di spaccio presso le scuole di Rho e Pero, in prossimità dell’Istituto Mattei ha proceduto al controllo di un uomo, più volte notato, fermo, come altre volte, all’interno del proprio veicolo parcheggiato in via Zucca. All’avvicinarsi della volante, l’uomo, intuendo l’intenzione della Polizia locale di farli un controllo, ha cercato di avviare il motore dell’auto per allontanarsi e sottrarsi quindi all’identificazione, ma senza riuscirci. L’uomo, C.R. di 46 anni ha riferito di abitare nei pressi dell’Istituto Mattei e di essere intento a spostare il veicolo perché parcheggiato in maniera irregolare. Analizzati gli spostamenti dell’uomo nei giorni precedenti, la Polizia locale ha deciso di procedere alla perquisizione del veicolo sul quale però non è stato trovato nulla. Perquisita invece l’abitazione dell’interessato, a Rho, sono stati travati circa 30 grammi di marijuana. All’interno di un armadio è stato anche rinvenuto un bilancino di precisione e due dosi confezionate di hashish, nascoste all’interno di un contenitore che dissimulava la forma della batteria di una grossa pila. C.R., senza precedenti e regolarmente assunto presso una ditta di un paese vicino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.