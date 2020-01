Il primo nato di Saronno è un bimbo di quasi 5 chili di nazionalità Marocchina

E’ un bel bimbo di 4 chili e 830 grammi di nazionalità Marocchina di nome Abu Jhurairah il primo nato all’ospedale cittadino di Saronno. Il piccolo è venuto alla luce all’1.41 per la gioia dei giovani genitori. E’ invece nata da pochi minuti, precisamente alle 16.30 la prima nata all’ospedale di Garbagnate Milanese. Stanno ancora stappando di stappare la bottiglie per il primo nato dell’anno le ostetriche, le infermiere e i medici dell’ospedale di Rho. Alle 17.30 di oggi, mercoledì 1 gennaio, ancora nessuna nascita. L’ultima nata al nosocomio rhodense è una bellissima bambina Greta Guru residente a Caronno Pertusella. La piccola è nata nelle prime ore del pomeriggio di ieri, martedì 31 dicembre. Stessa situazione a Legnano dove non è ancora venuto alla luce il primo nato dell’anno appena iniziato