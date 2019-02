Primo Consiglio comunale dopo il rimpasto, è bufera

Primo Consiglio comunale, una serata di fuoco

Primo consiglio comunale a Legnano dopo il rimpasto di giunta. I neoassessori Chiara Lazzarini e Daniela Laffusa hanno fatto il loro debutto in una serata di fuoco, all’insegna delle polemiche dei gruppi di minoranza che hanno criticato aspramente la convocazione d’urgenza a due mesi dalla seduta precedente (tenutasi il 20 dicembre) “non per discutere dei reali problemi della città, ma solo per segnare la chiusura formale di quella che è stata una vera e propria crisi di giunta”

Nervi tesi, lite tra Berti e il vicesindaco Cozzi

Nervi tesi e toni assai aspri dopo l’intervento del consigliere del Movimento per Legnano Daniele Berti, sfociato in una vera e propria lite con il vicesindaco Maurizio Cozzi e con l’abbandono dell’aula da parte dell’esponente della minoranza. La seduta si è aperta con il minuto di silenzio per ricordare i quattro concittadini scomparsi recentemente (le due dipendenti comunali Anna Ogliari e Cristina Dall’Orto, l’ex sindaco Lorenzo Vitali e il presidente dell’Unione sportiva Legnanese Mauro mezzanzanica).

Il consigliere Berti lascia l’aula urlando

Con un gesto di stizza il Daniele Berti che si è alzato e ha lasciato l’assise urlando (di spalle e rivolto ai consiglieri poco prima di uscire dalla porta della sala consiliare). Nel suo intervento Berti ha ricordato il compianto Mezzanzanica dicendo che il presidente dell’Us Legnanese nel novembre scorso lo aveva invitato a essere vigile e attento sulla creazione delle nuove fondazioni cultura e palio e ha poi tuonato, rivolto alla Giunta, “vergognatevi, eravate in prima fila al funerale di Vitali che chiamavate la checca!” La situazione poi è degenerata sfociando in una lite animanta. Indignazione e urla in aula: “Vergognati tu, lascia stare i morti!” – e una dura replica del vicesindaco Cozzi: “Non parlare di Vitali con il quale ho lavorato per 15 anni, e di Mezzanzanica che per me era un amico, perché non sei degno di parlare di queste persone” (e qui Vitali ha citato Leonardo Sciascia e la sua suddivisione degli uomini in uomini, mezz’uomini, ominicchi… e quaquaraquà ascrivendo Berti a quest’ultima categoria). E’ stato a quel punto che il consigliere del Movimento per Legnano se ne è andato urlando “Tu non sei degno!”, seguito dagli altri consiglieri di mioranza che hanno abbandonato la seduta.