Primo soccorso, il comitato legnanese della Cri lancia i nuovi corsi per volontari.

Primo soccorso, la Croce rossa presenta i percorsi formativi

«Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più: essere volontario in Croce rossa vuol dire tutto questo e molto altro ancora!». Così il comitato legnanese della Cri lancia i nuovi corsi per volontari organizzati nella città del Carroccio e a Parabiago. «Proprio a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo Croce rossa – proseguono da via Pontida – saranno dedicati i percorsi formativi organizzati nelle prossime settimane dal comitato di Legnano e dal distaccamento di Parabiago: gli incontri di presentazione si terranno, entrambi alle 21.15, mercoledì 25 settembre a Legnano alla residenza sanitaria assistenziale Il Palio di via Papa Pio XI 14, e giovedì 26 settembre a Parabiago alla biblioteca civica di via Brisa 1».

Ventisei ore di lezioni teorico-pratiche

L’obiettivo dei corsi per volontari organizzati dalla Cri è di formare persone interessate a partecipare alle attività sociali, assistenziali e sanitarie svolte dall’associazione sul territorio, attraverso la frequenza di 26 ore di lezioni teorico-pratiche durante le quali saranno affrontate tematiche inerenti la storia della Croce rossa, i principi fondamentali, il Movimento internazionale, le sue attività e le tecniche base di primo soccorso.

Per chi vuole prestare servizio sulle ambulanze

Per chi volesse poi proseguire impegnandosi nelle attività di soccorso sarà possibile frequentare un ulteriore percorso didattico specifico che permetterà la certificazione per le attività di urgenza ed emergenza e trasporto infermi.

Per maggiori informazioni sui corsi è possibile contattare il numero 334.6050875, scrivere una mail all’indirizzo corso@crilegnano.org o consultare il sito www.crilegnano.org/corso.

