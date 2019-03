Primo soccorso, al via un corso in otto lezioni.

Primo soccorso, preparati di fronte alle emergenze

«Davanti a un’emergenza… non farti trovare impreparato!». Con questo slogan la Croce rossa di Legnano presenta il corso di primo soccorso aperto a tutti i cittadini che prenderà il via martedì 19 marzo. L’obiettivo è di fornire nozioni teoriche e istruzioni pratiche per poter agire tempestivamente e allertare l’intervento del soccorso qualificato in caso di necessità.

Si imparerà anche a usare il defibrillatore

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, prenderà in esame la conoscenza del corpo umano e di alcune patologie, le tecniche di primo soccorso, i gesti salvavita e gli interventi di base in caso di malore o piccoli incidenti. È previsto il conseguimento della certificazione per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno (Dae).

Lezioni tutti i martedì e giovedì sera dal 19 marzo

Le lezioni si terranno alla rsa Il Palio di via Pio XI 14 a Legnano, tutti i martedì e i giovedì dal 19 marzo all’11 aprile, dalle 21 alle 23.30. Lunedì 18 marzo, dalle 21 alle 23, sarà possibile iscriversi rivolgendosi alla sede legnanese della Croce rossa.

