Principio di incendio: chiusa la M1 da Pagano a Bisceglie

Sospesa la circolazione dei treni sulla M1, da Pagano a Bisceglie per un principio d’incendio, come riferisce ilGiornaledeiNavigli.it

Incendio in metro

A provocare lo stop della linea, un principio di incendio scoppiato all’interno della stazione della metropolitana, linea rossa Bande Nere. “M1: circolazione sospesa tra Pagano e Bisceglie (i nostri tecnici stanno facendo delle verifiche sulla linea). Abbiamo attivato bus sostitutivi che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico” ha postato Atm sui social. I tecnici stanno intervenendo su una giuntura della terza rotaia che si è surriscaldata provocando il fumo in galleria.

“Navette piene come carri bestiame”

Nel frattempo, si è creato il caos lungo la tratta: “Siamo alla stazione Inganni da oltre un’ora, passano autobus e navette piene come carri bestiame: impossibile salirci”, dicono i passeggeri che non hanno potuto prendere la metro e sono ancora in attesa delle navette per raggiungere il posto di lavoro. “Caos totale – aggiungono – da più di un’ora siamo sotto il sole, in pieno orario di punta, ad aspettare i mezzi sostitutivi”.

