Prodotti farmaceutici abbandonati lungo il Villoresi in territorio di Parabiago: è la denuncia fatta dallo stesso sindaco, Raffaele Cucchi.

Prodotti farmaceutici abbandonati: la denuncia del sindaco

“Un grazie a chi ha abbandonato questo materiale nel canale Villoresi”. Queste le poche ma determinate parole del primo cittadino Cucchi che accompagnano una foto di scatoloni pieni di materiale farmaceutico abbandonati lungo il Villoresi. Immagine diffusa sui social dallo stesso sindaco per sottolineare l’incuria di alcuni soggetti verso l’ambiente.

In campo anche le forze dell’ordine

Raffaele Cucchi sottolinea come il Consorzio Villoresi sia stato già informato della situazione e che, insieme all’Amministrazione, sia già al lavoro per rimuovere gli scatoloni e ripristinare l’area. Poiché quanto ritrovato pare essere il risultato di un furto, in campo per risalire ai colpevoli anche le forze dell’ordine, che stanno indagando a trecentosessanta gradi.

