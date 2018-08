Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 agosto, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Due malori

Dopo dopo le 23.00 in via Panzieri a Settimo Milanese, una donna di 63enne ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Pero che ha poi trasportato la donna all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti. Un altro malore è stato accusato da un 27enne intorno a mezzanotte e mezza sulla A9 Milano-Como sul tratto tra Saronno e Turate. A soccorrere il giovane la Croce Rossa di Saronno che lo ha poi trasportato al nosocomio saronnese.

Investimento pedone

Qualche minuto prima delle 23.00 a Senago, in via Risorgimento, una giovane di 15 anni è stata investita. A soccorrerla la Croce Rossa di Paderno che ha poi deciso il trasporto preventivo all’ospedale di Garbagnate.

Caduta da bici

Un giovane di 16 anni, intorno alle 23.30, è caduto mentre percorreva via Borromeo D’Adda a Solaro in sella alla sua bici. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Saronno che dopo avergli prestato le prime cure non ha ritenuto necessario il trasporto in alcun nosocomio.

